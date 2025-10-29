Napoli dice addio a James Senese morto a 80 anni | Il suo sax risuonerà per sempre

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tanti i messaggi di cordoglio dei suoi concittadini. James Senese era ricoverato da oltre un mese all'ospedale Cardarelli a causa di una grave polmonite. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

napoli dice addio jamesAddio a James Senese, anima black di Napoli - È morto all'età di 80 anni il grande sassofonista, fondatore degli Showmen e dei Napoli Centrale, storico collaboratore Pino Daniele. Si legge su avvenire.it

napoli dice addio jamesAddio a James Senese: la leggenda del jazz napoletano e dei Napoli Centrale - Sassofonista di straordinario talento, fondatore degli Showmen e dei Napoli Centrale e ... Da ilmattino.it

napoli dice addio jamesJames Senese è morto, addio al Sax simbolo di Napoli - James Senese è morto a 80 anni: la sua musica tra jazz, Napoli e impegno sociale ha segnato generazioni. Riporta napolike.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Dice Addio James