Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, è stato operato stamattina ad Anversa al bicipite femorale destro dopo l ‘infortunio patito contro l’ Inter sabato scorso. L’intervento chirurgico -come riporta il Corriere dello Sport – sarebbe perfettamente riuscito. “ Tutto è andato bene, anzi brillantemente ” le prime parole dopo l’operazione da parte di Lieven Maesschalck, fisioterapista 61enne di fiducia del calciatore azzurro. Il centrocampista del Napoli dovrebbe rientrare entro quattro mesi, in tempo per riprendere la forma al meglio e andare al Mondiale. L’infortunio di De Bruyne. De Bruyne si è infortunato nel match vinto 3-1 contro l’Inter, nel momento in cui ha segnato su rigore il gol dell’1-0, al 33? del primo tempo. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Napoli, De Bruyne operato stamattina ad Anversa