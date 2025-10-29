Napoli De Bruyne operato in Belgio | stop 3-4 mesi
Roma, 29 ott. (askanews) – Dopo l’infortunio contro l’Inter, il giocatore del Napoli Kevin De Bruyne si è operato in Belgio a seguito della lesione di alto grado del bicipite femorale destro. L’intervento è stato eseguito dal professor Geert Declercq ed è stato definito “brillantemente riuscito”, in attesa del bollettino ufficiale del Napoli. De Bruyne sarà lontano dai campi tra i tre e i quattro mesi, con l’obiettivo di rientrare per il finale di stagione e per il Mondiale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
