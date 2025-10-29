Napoli De Bruyne operato in Belgio | stop 3-4 mesi

Ildenaro.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 29 ott. (askanews) – Dopo l’infortunio contro l’Inter, il giocatore del Napoli Kevin De Bruyne si è operato in Belgio a seguito della lesione di alto grado del bicipite femorale destro. L’intervento è stato eseguito dal professor Geert Declercq ed è stato definito “brillantemente riuscito”, in attesa del bollettino ufficiale del Napoli. De Bruyne sarà lontano dai campi tra i tre e i quattro mesi, con l’obiettivo di rientrare per il finale di stagione e per il Mondiale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

napoli de bruyne operatoDe Bruyne operato in Belgio: il comunicato del Napoli e quanto resterà fuori - Kevin De Bruyne è stato operato in Belgio alla lesione di alto grado del bicipite femorale destro. Lo riporta tuttosport.com

napoli de bruyne operatoDe Bruyne operato ad Anversa, intervento riuscito - Come da programma, il centrocampista belga del Napoli Kevin De Bruyne è stato sottoposto oggi a un'operazione chirurgica ad Anversa in seguito alla lesione di ... Riporta lapresse.it

napoli de bruyne operatoNapoli, De Bruyne si opera oggi ad Anversa: la riabilitazione sarà nella stessa struttura di Lukaku - Il centrocampista di Conte sotto i ferri, l'ex medico del Belgio spiega: "Non è una recidiva, rientrerà entro 4 mesi" ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli De Bruyne Operato