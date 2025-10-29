Napoli Conte attacca l’Inter | Presidenti vogliono condizionare non siamo scemi

(Adnkronos) – Antonio Conte 'accende' Inter-Fiorentina. Il tecnico del Napoli, al termine del match vinto contro il Lecce al Via del Mare, 1-0 firmato Anguissa, ha attaccato di nuovo i nerazzurri, tornando sulle polemiche che sono seguite al big match del Maradona della scorsa giornata, quando gli azzurri hanno battuto 3-1 proprio la squadra di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondisci con queste news

Reti bianche al Via del Mare tra Lecce e Napoli dopo 45 minuti: Antonio Conte secondo voi dovrebbe cambiare qualcosa? #leccenapoli #sscnapoli #conte - facebook.com Vai su Facebook

Formazioni Lecce-Napoli: Conte rilancia Lucca, McTominay in panchina, fiducia a Elmas - X Vai su X

Napoli, Conte attacca l'Inter: "Presidenti vogliono condizionare, non siamo scemi" - Il tecnico del Napoli, al termine del match vinto contro il Lecce al Via del Mare, 1- Riporta reggiotv.it

Il Napoli in vetta, l'Inter è una furia. Marotta sbotta: «È un rigorino». Conte replica: «Io non permetto ai miei dirigenti di intervenire» - Questa sfida trasuda rivalità e ovviamente non si esaurisce al ... Si legge su ilmessaggero.it

Conte litiga con Lautaro in Napoli-Inter e poi attacca Marotta che parla di «rigorino»: «Io non lo avrei mai permesso» - L'allenatore azzurro ha prima un faccia a faccia con l'attaccante, poi a Dazn replica con decisione alle considerazioni del presidente nerazzurro sul rigore concesso a Di Lorenzo ... Come scrive msn.com