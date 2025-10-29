Napoli clamorosa bomba dalla Spagna | occhi su un top player azzurro!

Arriva una notizia dalla Spagna che scuote il mondo azzurro: Scott McTominay, stella del Napoli, sarebbe finito nel mirino del Barcellona. Secondo quanto riportato da ESPN, il club blaugrana sta monitorando da vicino la situazione del centrocampista scozzese, considerato una possibile opportunità per la prossima stagione. A Napoli, però, nessuno ha dubbi: McTominay è un punto fermo del progetto Antonio Conte, simbolo della gestione Conte. Il Barcellona osserva, ma Conte ha costruito il suo leader. Come riportato da ESPN, il Barcellona considera McTominay un giocatore capace di dare solidità e profondità al centrocampo, offrendo una valida alternativa a Dani Olmo – spesso ai box – e Frenkie De Jong. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, clamorosa bomba dalla Spagna: occhi su un top player azzurro!

Contenuti che potrebbero interessarti

OttoChannel. . Disastro Napoli in Europa: a Se Dici Napoli il tifoso Alfredo non trattiene le lacrime commentando la clamorosa debacle azzurra #forzanapolisempre #forzaazzurri #forzazzurri #tifosinapoli #sscnapoli #napolicalcio #tifosipartenopei #tifosinapolet Vai su Facebook

Napoli, mazzata clamorosa: il PSV vince 6-2, Lucca espulso - X Vai su X

Napoli, studentessa spagnola investita e uccisa da un suv: indagato un 18enne - La giovane era di Ponferrada, un piccolo comune della provincia di Leon, nel nord della Spagna, e si ... Segnala tg24.sky.it

Napoli, studentessa spagnola di 20 anni travolta e uccisa mentre attraversava sulle strisce pedonali - A Napoli, in Corso Umberto I nel quartiere Pendino, nella notte del 19 settembre una studentessa spagnola di 20 anni, in Italia per l’Erasmus, è stata travolta e uccisa da un Suv. blitzquotidiano.it scrive

Napoli, studentessa spagnola investita da suv sul corso Umberto I, morta in ospedale - Una studentessa spagnola di venti anni, a Napoli in Erasmus, è morta nella notte a seguito di un grave incidente sul corso Umberto I, nel centro città: è stata travolta da un Suv mentre stava ... Riporta fanpage.it