Napoli Ceballos torna di moda per sostituire De Bruyne
Dopo l’infortunio di Kevin De Bruyne, che terrà il belga lontano dal campo per diversi mesi, il Napoli pare stia osservando Dani Ceballos del Real Madrid in vista del mercato invernale. Il Napoli cerca il sostituto di De Bruyne. Gli account social madridisti, come Madrid Zone, riportano che il Napoli abbia chiesto informazioni per il centrocampista spagnolo dei blancos. Napoli asked about Dani Ceballos after Kevin De Bruyne’s long term injury. @SkySports pic.twitter.comdQ74X965Em — Madrid Zone (@theMadridZone) October 29, 2025 Un ritorno di fiamma, poiché Ceballos era già nel mirino degli azzurri nel 2018, quando poi fu scelto Fabian Ruiz, che proveniva dal Betis. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Argomenti simili trattati di recente
? Adrián Blanco (Radio Marca) a TMW su Modric, oggi al Milan: “Luka sarebbe titolare nel 70-80% delle partite del Real. Al Madrid manca un centrocampista con il suo profilo: Ceballos è l’unico simile ma si infortuna spesso. Tutti si chiedono ancora perché - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, Ceballos torna di moda per sostituire De Bruyne - Dopo l'infortunio di Kevin De Bruyne, il Napoli pare stia osservando Dani Ceballos del Real Madrid in vista del mercato invernale. Scrive ilnapolista.it
Ceballos Juve: torna di moda lo spagnolo per rinforzare il centrocampo a gennaio? Cosa ha in mente la dirigenza bianconera, ecco l’ultima indiscrezione - L’idea della dirigenza bianconera, svelata l’ultima indiscrezione Un’occasione di mercato, un rinforzo di qualità ed esperienza per d ... Riporta juventusnews24.com