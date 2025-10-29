Dopo l’infortunio di Kevin De Bruyne, che terrà il belga lontano dal campo per diversi mesi, il Napoli pare stia osservando Dani Ceballos del Real Madrid in vista del mercato invernale. Il Napoli cerca il sostituto di De Bruyne. Gli account social madridisti, come Madrid Zone, riportano che il Napoli abbia chiesto informazioni per il centrocampista spagnolo dei blancos. Napoli asked about Dani Ceballos after Kevin De Bruyne’s long term injury. @SkySports pic.twitter.comdQ74X965Em — Madrid Zone (@theMadridZone) October 29, 2025 Un ritorno di fiamma, poiché Ceballos era già nel mirino degli azzurri nel 2018, quando poi fu scelto Fabian Ruiz, che proveniva dal Betis. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli, Ceballos torna di moda per sostituire De Bruyne