Napoli c’è un nuovo muro in porta | in Europa solo uno fa meglio di Milinkovic-Savic

Napolissimo.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrivato in estate come alternativa di lusso, si è preso il Napoli con la forza dei fatti. Vanja Milinkovic-Savic non è più una scommessa, ma una delle certezze più solide della squadra di Antonio Conte. L’ultima prodezza, il rigore parato a Lecce, non è stato solo un intervento decisivo per blindare tre punti d’oro; è stata la conferma di una sentenza statistica che lo proietta nell’Olimpo dei migliori portieri d’Europa. Il Rigore che Vale Oro: Decisivo a Lecce. La fotografia del suo momento è tutta lì, al Via del Mare. Il Napoli è in vantaggio di misura grazie a un gol di Anguissa, ma il Lecce ha la palla per pareggiare. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

napoli c8217232 un nuovo muro in porta in europa solo uno fa meglio di milinkovic savic

© Napolissimo.it - Napoli, c’è un nuovo muro in porta: in Europa solo uno fa meglio di Milinkovic-Savic

Scopri altri approfondimenti

Napoli, muro da scudetto: i numeri record della difesa di Conte - Parlano i numeri che esaltano il Napoli e la sua dolce compagna di trionfi, la difesa, segreto ... Lo riporta corrieredellosport.it

Diktat Conte: ristrutturare il muro Napoli. E Anguissa vale De Bruyne - Una tendenza cominciata ad inizio stagione ed alla quale, ora, Conte vuole porre rimedio. Secondo tuttosport.com

napoli c8217232 nuovo muroDifesa in crisi, Napoli irriconoscibile: da muro d’Europa a reparto in difficoltà - Solo pochi mesi fa il Napoli era un modello di solidità, una squadra che faceva della fase difensiva la sua arma più letale ... Riporta gonfialarete.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli C8217232 Nuovo Muro