Napoli c’è un nuovo muro in porta | in Europa solo uno fa meglio di Milinkovic-Savic
Arrivato in estate come alternativa di lusso, si è preso il Napoli con la forza dei fatti. Vanja Milinkovic-Savic non è più una scommessa, ma una delle certezze più solide della squadra di Antonio Conte. L’ultima prodezza, il rigore parato a Lecce, non è stato solo un intervento decisivo per blindare tre punti d’oro; è stata la conferma di una sentenza statistica che lo proietta nell’Olimpo dei migliori portieri d’Europa. Il Rigore che Vale Oro: Decisivo a Lecce. La fotografia del suo momento è tutta lì, al Via del Mare. Il Napoli è in vantaggio di misura grazie a un gol di Anguissa, ma il Lecce ha la palla per pareggiare. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
