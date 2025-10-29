Napoli attenzione alla Roma | i giallorossi rispondono presente e lanciano un chiaro messaggio!
La Roma continua a sorprendere. Con la vittoria di oggi contro il Parma, la squadra di Gian Piero Gasperini raggiunge il Napoli di Antonio Conte al primo posto in classifica. Dopo nove giornate, entrambe le formazioni guidano la Serie A con 21 punti, a conferma di un campionato più aperto e imprevedibile del previsto. Nessuno, a inizio stagione, avrebbe immaginato una corsa Scudetto così equilibrata tra due progetti tecnici tanto diversi ma ugualmente ambiziosi. Roma solida e concreta: Gasperini costruisce una macchina da punti. Contro un Parma organizzato e coraggioso, la Roma ha mostrato personalità e maturità. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
