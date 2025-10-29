Il Premio Nazionale A.M.I.R.A. Progress torna a Napoli con la quarta edizione, un invito a riconoscere chi innalza l’arte dell’ospitalità. Venerdì 31 ottobre 2025, una comunità professionale si ritrova per celebrare impegno e visione, offrendo ai giovani un esempio concreto di crescita, formazione e orgoglio per il proprio mestiere. Un appuntamento che valorizza territorio e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Napoli accende la lampada dell’ospitalità: torna il premio AMIRA