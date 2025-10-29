Mutui in Fvg a Trieste gli importi più alti e la durata più lunga
Il mercato dei mutui in Friuli Venezia Giulia, nel 2025, secondo i dati di MutuiOnline.it, presenta una sostanziale stabilità nell’età dei richiedenti, che rimane sui 38 anni e 7 mesi. E' invece aumentata la durata media dei finanziamenti, che passa da 24 anni e 4 mesi del 2024 a 24 anni e 8 mesi. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
