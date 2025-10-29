Musk lancia Grokipedia l’enciclopedia AI che sfida Wikipedia
Elon Musk sfida Wikipedia con una nuova enciclopedia gestita interamente dall’intelligenza artificiale. Si chiama Grokipedia, conta già 885.000 voci nella versione iniziale 0.1 e promette una prospettiva diversa rispetto alla celebre piattaforma collaborativa, accusata dal magnate e dai repubblicani americani di essere controllata da “attivisti di estrema sinistra”. Il progetto, sviluppato dalla startup xAI di Musk, è stato presentato lunedì sulla piattaforma X come “estremamente importante per la civiltà” e un passo fondamentale verso la “comprensione dell’Universo”. La nuova enciclopedia digitale si distingue radicalmente dal modello Wikipedia. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
