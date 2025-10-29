Musica sull' Appia nuovo appuntamento in cattedrale per il festival

ORIA - Dopo l’anteprima del 7 settembre scorso a Mesagne, presso il parco Archeologico di Muro Tenente, con il concerto all’alba del duo Claudio Prima e Marco Schiavone, prende il via ufficialmente il festival il 2 novembre alle ore 20 presso la splendida Cattedrale di Oria. Il concerto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche questi approfondimenti

Sabato 1 novembre dalle 12.00, il mare incontra la musica sulla terrazza di Skyline Mediterraneo. Un aperitivo vista mare firmato Opera Experience in Tour, tra sapori, luce e vibrazioni mediterranee. Music selection: Lello Russo & Paolo Canzano Via S Vai su Facebook

Dal 2 novembre torna il festival “Musica sull’Appia” - Dopo l’anteprima del 07 settembre scorso a Mesagne, presso il parco Archeologico di Muro Tenente, con il concerto all’alba del duo Claudio Prima e Marco Sch ... Scrive brundisium.net

Torna Roma Unplugged Festival, musica e storia sull'Appia Antica: Paolo Fresu e Francesco Cafiso in programma - Al via la quarta edizione di Roma Unplugged Festival nel Parco Archeologico dell’Appia Antica attraverso musica, storia e natura nel sito archeologico più grande della Capitale e l’area protetta ... Segnala tgcom24.mediaset.it