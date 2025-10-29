Musica e solidarietà al Teatro Excelsior di Erba | i Sulutumana in concerto per Casa di Dario

Una serata di musica, emozione e solidarietà: i Sulutumana tornano sul palco del Teatro Excelsior di Erba per un concerto di beneficenza a favore del progetto “Innesti" di Casa di Dario, un’iniziativa dedicata all’accoglienza e al sostegno di persone con disabilità coinvolgendo i cittadini. 🔗 Leggi su Quicomo.it

