Musica e filosofia nel cinema di Pasolini | al Liceo Ainis il concerto-conferenza di Cesare Natoli

Proseguono le celebrazioni per i novant’anni dalla fondazione del Liceo “Emilio Ainis” di Messina con un appuntamento di grande rilievo culturale.Lunedì 3 novembre, alle ore 17, presso l’Aula Magna dell’Istituto, si terrà il concerto-conferenza “Poesia dell’origine. Musica e filosofia nel cinema. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Altre letture consigliate

Nell’ambito delle celebrazioni per i novant’anni dalla fondazione del Liceo “Emilio Ainis” di Messina, si terrà lunedì 3 novembre 2025, alle ore 17:00, presso l’Aula Magna dell’Istituto, il concerto-conferenza "Poesia dell’origine. Musica e filosofia nel cinema di Vai su Facebook

Un viaggio tra filosofia, musica dal vivo e teatro! Siamo lieti di invitarvi allo spettacolo “Il mio canto libero. L’eredità di Luigi Einaudi”. Una splendida occasione per riscoprire, attraverso canzoni, spezzoni di film noti e considerazioni filosofiche, il valore della libe - X Vai su X

"Pasolini, l’uomo e il mito": parole, musica e memoria al Teatro Filodrammatici - Ad accompagnare questo viaggio, di parole e musica, alcune delle figure che di Pasolini, e della scena culturale del secolo scorso, hanno costituito l'orizzonte umano, artistico e intellettuale: Elsa ... Come scrive ilpiacenza.it

L'importanza della musica nella vita e nel cinema di Pasolini: l'evento al Teatro Palladium - In attesa dell'inizio ufficiale della nuova Stagione “Materia Prima” del Teatro Palladium dell’Università Roma Tre (l'8 ottobre con lo spettacolo Apocalisse tascabile della Rassegna Audience ... Segnala romatoday.it

Libri, cinema e teatro per celebrare 50 anni dalla morte di Pasolini - Libri, cinema, teatro, musica live, giornalismo, performance, video e canzoni: a cinquant’anni dalla scomparsa di Pier Paolo Pasolini, ... Come scrive msn.com