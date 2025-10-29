Musica e filosofia nel cinema di Pasolini | al Liceo Ainis il concerto-conferenza di Cesare Natoli

Messinatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono le celebrazioni per i novant’anni dalla fondazione del Liceo “Emilio Ainis” di Messina con un appuntamento di grande rilievo culturale.Lunedì 3 novembre, alle ore 17, presso l’Aula Magna dell’Istituto, si terrà il concerto-conferenza “Poesia dell’origine. Musica e filosofia nel cinema. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

musica filosofia cinema pasolini"Pasolini, l’uomo e il mito": parole, musica e memoria al Teatro Filodrammatici - Ad accompagnare questo viaggio, di parole e musica, alcune delle figure che di Pasolini, e della scena culturale del secolo scorso, hanno costituito l'orizzonte umano, artistico e intellettuale: Elsa ... Come scrive ilpiacenza.it

L'importanza della musica nella vita e nel cinema di Pasolini: l'evento al Teatro Palladium - In attesa dell'inizio ufficiale della nuova Stagione “Materia Prima” del Teatro Palladium dell’Università Roma Tre (l'8 ottobre con lo spettacolo Apocalisse tascabile della Rassegna Audience ... Segnala romatoday.it

musica filosofia cinema pasoliniLibri, cinema e teatro per celebrare 50 anni dalla morte di Pasolini - Libri, cinema, teatro, musica live, giornalismo, performance, video e canzoni: a cinquant’anni dalla scomparsa di Pier Paolo Pasolini, ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Musica Filosofia Cinema Pasolini