Musica addio a James Senese
8.31 E' morto a Napoli il sassofonista James Senese. Ottant'anni, era ricoverato da un mese al Cardarelli per una polmonite. Ha collaborato con artisti del calibro di Gil Evans, Bob Marley, Ornette Coleman. Sulla scena napoletana, un lungo e fruttuoso sodalizio con Pino Daniele, Tullio De Piscopo ed Enzo Avitabile. Quest'ultimo lo saluta sui social: "Grazie per il tuo talento, la dedizione, la passione, la ricerca. Un esempio di musica e di vita". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
