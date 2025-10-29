Musica ad alto volume e dj alla consolle | chiusa discoteca abusiva mascherata da circolo Pericolo per la sicurezza
Bologna, 29 ottobre 2025 – Un locale di via Calzoni, zona Fiera, formalmente registrato come circolo privato, è stato chiuso per 15 giorni dal questore di Bologna. Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dopo che gli agenti hanno accertato che il circolo era di fatto adibito a discoteca abusiva. L’abbraccio alla mamma sfrattata: “Tamara, questa casa è per te” Luci psichedeliche e musica ad alto volume. Il controllo, effettuato nella notte tra il 25 e il 26 ottobre dagli agenti della divisione di polizia amministrativa e sociale insieme al reparto commerciale della polizia locale, ha rivelato che i locali erano organizzati come una vera discoteca: pista da ballo, luci psichedeliche, musica ad alto volume e un dj alla consolle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
