Musetti nulla è perduto per Torino Aliassime lo supera solo con la finale E Djokovic

Gazzetta.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sconfitta con Sonego non infrange i sogni di Lorenzo. Anche con una semifinale del canadese resterebbe ottavo, pur dovendo tornare in campo la settimana prossima. Ma non dimentichiamo l'incognita Nole. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

musetti nulla 232 perduto per torino aliassime lo supera solo con la finale e djokovic

© Gazzetta.it - Musetti, nulla è perduto per Torino. Aliassime lo supera solo con la finale. E Djokovic...

Scopri altri approfondimenti

ATP Parigi: Musetti, lo sprint finale per Torino comincia da Sonego - Ad un soffio dalla qualificazione alle Finals, Musetti va a caccia degli ultimi punti preziosi nel ‘1000’ parigino di fine anno. Si legge su tennisitaliano.it

musetti 232 perduto torinoVienna, Zverev serve come in paradiso e respinge Musetti. Ma Lorenzo ormai "vede" Torino: il biglietto &#232; quasi fatto - ATP Vienna, troppo Zverev per Musetti: il tedesco gioca una partita solidissima al servizio e respinge le velleità del toscano, che sognava il derby in finale con Sinner ... sport.virgilio.it scrive

Race Atp, Musetti allunga: Finals di Torino più vicine, ma occhio a Auger-Aliassime... - Ancora a secco di titoli ma la finale nell’ATP 250 di Chengdu, persa contro Tabilo, lo ha comunque avvicinato alle Finals di Torino. Riporta gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Musetti 232 Perduto Torino