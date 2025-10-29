Musetti nulla è perduto per Torino Aliassime lo supera solo con la finale E Djokovic
La sconfitta con Sonego non infrange i sogni di Lorenzo. Anche con una semifinale del canadese resterebbe ottavo, pur dovendo tornare in campo la settimana prossima. Ma non dimentichiamo l'incognita Nole. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scriviamo di Sinner prima della finale con Zverev (peccato, Musetti!), perché il punto non è il torneo di Vienna. Detto con il massimo rispetto. Non ho certo nascosto, più che il disappunto, il dispiacere da sportivo e - perché no - da tifoso azzurro per la rinuncia ( Vai su Facebook
ATP Parigi: Musetti, lo sprint finale per Torino comincia da Sonego - Ad un soffio dalla qualificazione alle Finals, Musetti va a caccia degli ultimi punti preziosi nel ‘1000’ parigino di fine anno. Si legge su tennisitaliano.it
Vienna, Zverev serve come in paradiso e respinge Musetti. Ma Lorenzo ormai "vede" Torino: il biglietto è quasi fatto - ATP Vienna, troppo Zverev per Musetti: il tedesco gioca una partita solidissima al servizio e respinge le velleità del toscano, che sognava il derby in finale con Sinner ... sport.virgilio.it scrive
Race Atp, Musetti allunga: Finals di Torino più vicine, ma occhio a Auger-Aliassime... - Ancora a secco di titoli ma la finale nell’ATP 250 di Chengdu, persa contro Tabilo, lo ha comunque avvicinato alle Finals di Torino. Riporta gazzetta.it