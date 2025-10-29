Musetti inciampa sull' amico Sonego e rischia di salutare le Finals | il n 8 al mondo ko a Parigi 3-6 6-3 6-1

Dopo l’esordio vincente di Jannik Sinner è arrivato il debutto negativo di Lorenzo Musetti nel 'Rolex Paris Masters', ultimo torneo Atp 1000 della stagione, in corso sul cemento indoor de 'La Defense Arenà della capitale francese. Il tennista toscano, numero 8 del mondo e settima forza del tabellone, dopo il bye del primo turno, ha perso il derby azzurro dei sedicesimi di finale contro il piemontese. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Musetti inciampa... sull'amico Sonego e rischia di salutare le Finals: il n. 8 al mondo ko a Parigi (3-6 6-3 6-1)

