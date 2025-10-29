Musetti inciampa nell' amico Sonego e rischia di salutare le Finals | il n 8 al mondo ko a Parigi 3-6 6-3 6-1

Feedpress.me | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’esordio vincente di Jannik Sinner è arrivato il debutto negativo di Lorenzo Musetti nel 'Rolex Paris Masters', ultimo torneo Atp 1000 della stagione, in corso sul cemento indoor de 'La Defense Arenà della capitale francese. Il tennista toscano, numero 8 del mondo e settima forza del tabellone, dopo il bye del primo turno, ha perso il derby azzurro dei sedicesimi di finale contro il piemontese. 🔗 Leggi su Feedpress.me

musetti inciampa nell amico sonego e rischia di salutare le finals il n 8 al mondo ko a parigi 3 6 6 3 6 1

© Feedpress.me - Musetti inciampa... nell'amico Sonego e rischia di salutare le Finals: il n. 8 al mondo ko a Parigi (3-6 6-3 6-1)

Contenuti che potrebbero interessarti

musetti inciampa nell amicoMusetti inciampa... sull'amico Sonego e rischia di salutare le Finals: il n. 8 al mondo ko a Parigi (3-6 6-3 6-1) - Dopo l’esordio vincente di Jannik Sinner è arrivato il debutto negativo di Lorenzo Musetti nel 'Rolex Paris Masters', ultimo torneo Atp 1000 della stagione, ... Scrive msn.com

Sinner elogia Musetti: il toccante messaggio dopo la vittoria agli Us Open - In campo nessuna pietà, ma fuori dal terreno di gioco Lorenzo Musetti è sempre un amico per Jannik Sinner. Riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Musetti Inciampa Nell Amico