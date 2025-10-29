Muori se non ti dimetti da Avviso Pubblico solidarietà al sindaco minacciato
“Piena e assoluta solidarietà al collega sindaco di San Giuseppe Vesuviano. È sempre più diffusa la sequela di minacce riservate agli amministratori locali. I sindaci sono le avanguardie dello Stato sul territorio ed hanno bisogno di maggiore supporto da parte dello Stato stesso”. Così Josi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
