Muore per un antibiotico sbagliato condannati medico e infermiera

Casertanews.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un anno di carcere e risarcimento dei danni da quantificare in sede civile in solido con l'Asl Napoli 1 Centro. È questo il verdetto pronunciato dal giudice Antonia Napolitano Tafuri, del tribunale di Napoli, nei confronti di P.S., medico urologo dell'Ospedale del Mare (difeso dall’avvocato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

