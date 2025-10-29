Muore per un antibiotico sbagliato condannati medico e infermiera
Un anno di carcere e risarcimento dei danni da quantificare in sede civile in solido con l'Asl Napoli 1 Centro. È questo il verdetto pronunciato dal giudice Antonia Napolitano Tafuri, del tribunale di Napoli, nei confronti di P.S., medico urologo dell'Ospedale del Mare
Parete, 86enne morta per antibiotico sbagliato: condannati medico e infermiera - Somministrarono un antibiotico nonostante l’allergia indicata in cartella: la paziente, Antonia Maiellaro, 86enne di Parete (Caserta), andò in shock e morì. Lo riporta pupia.tv