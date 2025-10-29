Muore dopo il viaggio in ambulanza da Messina a Corleone i familiari denunciano | Diteci cosa è successo

Vogliono sapere la verità i familiari di Giuseppe Augliera, il 36enne morto lo scorso 25 ottobre dopo un viaggio in ambulanza da Messina a Corleone. L'uomo, affetto da anni da problemi psichiatrici, era stato trasferito dal Papardo all'ospedale in provincia di Palermo in regime di trattamento. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Dopo la lettura dell’Avversario - Carrère, attacco Roberto Saviano L’amore mio non muore mai ? Vai su Facebook

Bologna, donna accoltellata dall'ex muore dopo tre mesi di agonia: accusa ora è omicidio #bologna #femminicidio #19ottobre - X Vai su X

Muore dopo il viaggio in ambulanza da Messina a Corleone, i familiari denunciano: “Diteci cosa è successo” - Vogliono sapere la verità i familiari di Giuseppe Augliera, il 36enne morto lo scorso 25 ottobre dopo un viaggio in ambulanza da Messina a Corleone. Da mondopalermo.it

Ricoverato per un TSO, 36enne muore dopo il viaggio in ambulanza. La famiglia: “Vogliamo sapere cos’è successo” - La famiglia di Giuseppe Augliera, paziente schizofrenico di 36 anni, ha presentato un esposto ai carabinieri e chiede che sia fatta un'autopsia ... Si legge su fanpage.it

Colpito con il taser dalla polizia, 35enne si accascia e muore durante il viaggio in ambulanza - Un uomo di 35 anni è morto durante il trasporto in ambulanza verso l’ospedale, dopo essere stato colpito con un taser dai Carabinieri intervenuti per una lite familiare. Lo riporta corriereadriatico.it