Muore dopo cinque mesi di agonia a causa del ribaltamento del trattore a Capaccio | l' appello di Federacma
Come è noto, dopo cinque mesi di lotta tra la vita e la morte, si è spento all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno l’agricoltore di 55 anni, Pasquale Di Luccio, coinvolto in un gravissimo incidente con il trattore lo scorso 26 maggio a Capaccio Paestum. Quel giorno, mentre. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Dopo la lettura dell’Avversario - Carrère, attacco Roberto Saviano L’amore mio non muore mai ? Vai su Facebook
Capaccio Paestum, viene schiacciato dal suo trattore: 55enne muore dopo cinque mesi in ospedale - Non ce l'ha fatta Pasquale Di Luccio, 55 anni, agricoltore molto conosciuto e stimato nella comunità di Capaccio Paestum. Secondo ilmattino.it
Incidente col trattore a Paestum, agricoltore muore dopo 5 mesi di agonia - Non ce l'ha fatta il 55enne coinvolto in un grave incidente a maggio a Paestum (Salerno): travolto dal trattore, è deceduto dopo 5 mesi in ospedale ... Segnala fanpage.it
Capaccio Paestum, si ribaltò col trattore: 55enne muore dopo mesi d'agonia - Dopo cinque mesi di agonia è morto l'agricoltore di 55 anni rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto lo scorso 26 maggio in località Feudo, a Capaccio ... Si legge su msn.com