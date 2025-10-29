Muore a soli 13 anni per una malattia rara | tutta Italia si era mobilitata per lui
PONTEDERA – Profondo cordoglio a Pontedera per la scomparsa di Christian Picarella, il ragazzo di 13 anni che da sempre combatteva contro una grave malattia genetica rara, la CDKL5 deficiency disorder. Christian si è spento nei giorni scorsi, lasciando un vuoto enorme nella sua famiglia e in tutta la comunità che per anni lo aveva sostenuto con affetto e partecipazione. La storia di Christian era diventata un simbolo di forza, amore e solidarietà. Attorno a lui era nato nel 2015 il progetto Insieme per Christian, un’iniziativa di beneficenza che aveva mobilitato centinaia di persone, associazioni e società sportive, dando vita a eventi e raccolte fondi per sostenere la famiglia e promuovere la ricerca sulla malattia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
