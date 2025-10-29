Muore a 18 anni Evan Delogu fratello della conduttrice Andrea
È morto in un incidente stradale a Bellaria, in provincia di Rimini, Evan Delogu, 18 anni, fratello della conduttrice radiofonica e televisiva Andrea Delogu, attualmente impegnata a Ballando con le stelle su Rai1. Il giovane stava percorrendo via Vittor Pisani in sella alla sua Benelli 750 quando ha perso il controllo della moto. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe finito contro due pali della luce, un doppio impatto che non gli ha lasciato scampo. I soccorritori, arrivati anche con l’eliambulanza, non hanno potuto fare nulla. Il padre, Walter Delogu, ex autista di Vincenzo Muccioli a San Patrignano, ha scritto sui social: «Il cuore a volte batte anche se è morto. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche questi approfondimenti
Incidente sul lavoro, la betoniera tocca i cavi elettrici e un operaio muore folgorato. Aveva 67 anni Vai su Facebook
Tragico schianto in moto, muore a 18 anni il fratello della conduttrice Andrea Delogu - È morto nella serata di oggi 29 ottobre in un tragico incidente in modo Evan Delogu, fratello della conduttrice Andrea Delogu. Da lanuovasardegna.it
Tragedia per Andrea Delogu: il fratello di 18 anni muore in un incidente - Un drammatico incidente stradale è costato la vita a Evan Oscar Delogu, giovane diciottenne e fratello della conduttrice e showgirl Andrea Delogu, in queste settimane impegnata a Ballando con le Stell ... corrieredellosport.it scrive
Incidente con la moto nel Riminese, muore il fratello di Andrea Delogu: aveva 18 anni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Incidente con la moto nel Riminese, muore il fratello di Andrea Delogu: aveva 18 anni ... Scrive tg24.sky.it