muore a 18 anni evan delogu fratello della conduttrice andrea

È morto in un incidente stradale a Bellaria, in provincia di Rimini, Evan Delogu, 18 anni, fratello della conduttrice radiofonica e televisiva Andrea Delogu, attualmente impegnata a Ballando con le stelle su Rai1. Il giovane stava percorrendo via Vittor Pisani in sella alla sua Benelli 750 quando ha perso il controllo della moto. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe finito contro due pali della luce, un doppio impatto che non gli ha lasciato scampo. I soccorritori, arrivati anche con l’eliambulanza, non hanno potuto fare nulla. Il padre, Walter Delogu, ex autista di Vincenzo Muccioli a San Patrignano, ha scritto sui social: «Il cuore a volte batte anche se è morto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

