Multona a Report e multina all' Asl To4 il torinese Agostino Ghiglia spunta in due procedimenti del Garante Privacy
Agostino Ghiglia, 60enne torinese esponente di Fratelli d'Italia più volte consigliere comunale, consigliere e assessore regionale nonché deputato e attuale membro dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sta facendo parlare molto di sé in questi giorni di fine ottobre 2025 in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Multona a Report e multina all'Asl To4, il torinese Agostino Ghiglia spunta in due procedimenti del Garante Privacy - Nel primo caso gli viene contestata la visita nella sede di Fratelli d'Italia il giorno precedente, nel secondo appare nelle carte dell'inchiesta sull'azienda sanitaria per avere ricevuto una richiest ... Riporta torinotoday.it