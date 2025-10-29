Multe per eventi e balli abusivi | Ora basta chiudiamo Gradella Meritavamo più considerazione
La chiamata ai vigili. I controlli. Le multe. E anche una denuncia per ballo abusivo. Quella serata del luglio 2023, in cui a Gradella avevano spostato i tavoli per far ballare alcune persone ("avevamo messo la musica swing e loro ballavano il lindy hop"), è costata a cara al locale a due passi dal ponte dei Mille. Il conto finale è arrivato la settimana scorsa, dopo che Tommaso Della Motta, titolare del locale, aveva fatto ricorso e impugnato la sanzione. Ricorso respinto: quella multa va pagata. "Pochi giorni fa mi è arrivata una cartella esattoriale da 9845 euro". E così ieri, sui social, Della Motta ha annunciato che "Gradella, per po’, resterà chiuso". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
