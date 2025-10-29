Multe ai clienti delle prostitute a Marigliano | 5 sanzioni in una settimana
Proseguono i controlli anti-prostituzione a Marigliano: nell'ultima settimana la Polizia Locale ha sanzionato 5 clienti, con multe fino a 500 euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
