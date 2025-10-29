Mps sposa Mediobanca Orcel molla Amundi

L’assemblea di Piazzetta Cuccia suggella le nozze con.il Monte, che fa eleggere Vittorio Grilli alla presidenza e Alberto Melzi d’Eril nuovo ad. Il capo di Unicredit intanto riduce le masse affidate al gestore francese e rilancia il suo piano per dar vita a «campioni europei». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Mps sposa Mediobanca, Orcel molla Amundi

