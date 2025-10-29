Mps a Piazzetta Cuccia Mediobanca via libera al nuovo cda indicato da Rocca Salimbeni
È partita la Mediobanca controllata da Banca Mps, che ieri ha varato con l’assemblea dei soci il nuovo consiglio d’amministrazione composto dalla lista presentata da Rocca Salimbeni. Ai vertici il presidente Vittorio Grilli, ex di molte cose e tra l’altro già ministro del Tesoro, e l’amministratore delegato Francesco Melzi d’Eril (ex Anima), che ha dettato la frase della giornata scrivendo ai dipendenti: "Scriviamo insieme un nuovo capitolo nella storia della banca". Un po’ a sorpresa sono arrivati all’assemblea anche i vertici di Rocca Salimbeni, l’amministratore delegato Luigi Lovaglio (anima dell’operazione) e il presidente Nicola Maione, che si sono limitati a esprimere "un saluto al nuovo cda". 🔗 Leggi su Lanazione.it
