Mozzate un milione dalla Regione per l’efficientamento energetico dell’Istituto Bossi
La Regione Lombardia investe un milione di euro per rendere più efficiente dal punto di vista energetico l’Istituto Marco Enrico Bossi di Mozzate. Questa mattina gli assessori regionali Massimo Sertori (Enti locali, Montagna e Risorse energetiche) e Alessandro Fermi (Università, Ricerca e. 🔗 Leggi su Quicomo.it
