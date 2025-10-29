Moviola Lecce-Napoli | Collu da 5,5 giusto il rigore ma manca un giallo

Forzazzurri.net | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prova sottotono per l’arbitro Collu nella sfida di ieri, valutata con un 5,5 . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

moviola lecce napoli collu da 55 giusto il rigore ma manca un giallo

© Forzazzurri.net - Moviola Lecce-Napoli: Collu da 5,5, giusto il rigore ma manca un giallo

Argomenti simili trattati di recente

moviola lecce napoli colluLecce-Napoli, moviola: corretto il rigore fischiato da Collu - Napoli, moviola: corretto il rigore fischiato da Collu Prestazione sufficiente per l’arbitro Collu nella gara di ieri, con valutazione finale di 6. Come scrive forzazzurri.net

moviola lecce napoli colluLecce-Napoli, moviola: quanti dubbi sul rigore, graziato dal rosso un giocatore - La prova dell’arbitro sardo Giuseppe Collu al via del Mare nell’anticipo del turno infrasettimanale di serie A Lecce- Segnala sport.virgilio.it

Lecce-Napoli 0-1, la moviola: Collu si perde un giallo chiaro, OFR per il rigore - Pierotti arriva su Oliveira con il piede in posizione pericolosa, tanto che va fra caviglia e scarpino, il piede di Oliveira si gira in maniera preoccupante. Scrive corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Moviola Lecce Napoli Collu