Moviola Bologna Torino l’episodio chiave del match
Moviola Bologna Torino, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la nona giornata di Serie A 20252026 L’episodio chiave della moviola del match Bologna Torino, valido per l’ottava giornata di Serie A stagione 20252026. Arbitro: Ayroldi, assistenti: Cecconi e Cipressa. Come quarto uomo ci sarà Zufferli, mentre al Var Di Paolo e all’Avar Nasca. MOVIOLA . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Scopri altri approfondimenti
? $Fiorentina- $Bologna, la moviola dei quotidiani: La Penna sbaglia (quasi) tutto, i rossoblù reclamano due rigori - X Vai su X
Cagliari-Bologna, la moviola: abbaglio di Marchetti sul rigore. Corretto invece... Vai su Facebook
Bologna-Torino 2-2, la moviola: spinta di Nagy su Izzo, ma Banti sorvola - Il Torino ha impattato contro il Bologna allo stadio Dall'Ara, nonostante avesse acquisito un doppio vantaggio che poteva bastare per arrivare ai tre punti. toronews.net scrive
Fiorentina-Bologna, moviola: tra rigori, rossi e gol annullati è una baraonda, Var decisivo - La prova dell’arbitro romano Federico La Penna al Franchi nella gara dell’ottava giornata di serie A Fiorentina- Come scrive sport.virgilio.it
Bologna, Italiano vuole tornare al Dall’Ara per la sfida col Torino ma potrebbe rimanere negli spogliatoi - Il tecnico vuole stare vicino alla sua squadra per il turno infrasettimanale: i medici valuteranno se è il caso di dimetterlo già in giornata o se aspettare ancora ... Come scrive msn.com