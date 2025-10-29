Moviola Atalanta-Milan Doveri grazia Lookman? Ecco l’analisi sull’episodio ‘incriminato’ del match
La moviola de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola su Atalanta-Milan 1-1 di ieri sera alla 'New Balance Arena' di Bergamo. Non raggiunge la sufficienza l'arbitro Daniele Doveri della Sezione A.I.A. di Roma 1. L'analisi di tutti gli episodi dubbi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche questi approfondimenti
? #AtalantaMilan 1-1, la moviola: Doveri grazia #Lookman, quasi rosso su Fofana - X Vai su X
Cremonese-Atalanta, la moviola TA: giusto il gol annullato a Vardy e nessun rigore su Lookman - TuttoAtalanta.com Vai su Facebook
Atalanta-Milan 1-1, la moviola: Doveri grazia Lookman, quasi rosso su Fofana - Ok la rete di Lookman: sul passaggio di Pasalic, c’è Bartesaghi che tiene tutti in gioco. msn.com scrive
Atalanta-Milan, moviola: Lookman graziato ma a lamentarsi è solo Juric, cosa è successo - La prova dell’arbitro romano Daniele Doveri a Bergamo nel turno infrasettimanale di serie A Atalanta- Da sport.virgilio.it
Atalanta-Milan: manca un rosso ai nerazzurri? - Milan fa ancora discutere per un caso da moviola: l’intervento di Lookman su Fofana divide e riaccende il dibattito. notiziemilan.it scrive