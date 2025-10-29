Movida selvaggia l’ex Questore Aliquò | Il municipio dovrebbe fare molto di più contro i locali che se ne infischiano

Romatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La movida selvaggia e violenta nel quadrante Bologna-Italia in II municipio tiene banco da settimane. Il fenomeno sta superando ogni limite, e si è aperto il dibattito. Dopo i video pubblicati da RomaToday, nei quali vengono immortalate le aggressioni e gli atti vandalici da parte di orde di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Movida a Roma, sigilli per dieci giorni in locale del centro - Resteranno chiuse per dieci giorni le serrande di un noto locale in Largo Teatro della Valle, situato nel cuore della movida romana. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Movida Selvaggia L8217ex Questore