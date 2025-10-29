Movida selvaggia l’ex Questore Aliquò | Il municipio dovrebbe fare molto di più contro i locali che se ne infischiano
La movida selvaggia e violenta nel quadrante Bologna-Italia in II municipio tiene banco da settimane. Il fenomeno sta superando ogni limite, e si è aperto il dibattito. Dopo i video pubblicati da RomaToday, nei quali vengono immortalate le aggressioni e gli atti vandalici da parte di orde di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Movida selvaggia, Del Bello (II municipio): "L'interpretazione del regolamento di polizia urbana rende ogni sforzo inutile" - X Vai su X
TELE ONE. . . Piazza Croce dei Vespri un delizioso angolo di Palermo in balia della movida selvaggia. Un'emergenza che si ripete da tempo durante il fine settimana, quando scritte sui Vai su Facebook
Movida a Roma, sigilli per dieci giorni in locale del centro - Resteranno chiuse per dieci giorni le serrande di un noto locale in Largo Teatro della Valle, situato nel cuore della movida romana. Scrive ansa.it