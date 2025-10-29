Mourinho alla Roma Di Marzio | Una brutta botta a livello giornalistico ho fatto i complimenti a Tiago Pinto

Insieme a quello di Fabrizio Romano, giovane che ha rivoluzionato il modo di fare informazione sul calciomercato, c’è solo un nome da sempre associato alla notizia riguardante la compravendita di calciatori ed allenatori, e trattasi di Gianluca Di Marzio. In un’Intervista a ‘Questo e Quello Podcast’, il giornalista di Sky Sport ha raccontato la sua personale delusione all’annuncio di José Mourinho come tecnico della Roma, notizia che ha recepito mentre era in diretta: “Quella mia reazione tra rosicamento, fastidio e sorpresa ha fatto il giro del web. Fregare me, fregare noi giornalisti, da parte di un club che ha fatto ciò perché voleva tenere tutto segreto, cosa che non riescono quasi più a fare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Mourinho alla Roma, Di Marzio: “Una brutta botta a livello giornalistico, ho fatto i complimenti a Tiago Pinto”

