Motore con spinta vettoriale | lo strano particolare del nuovo caccia cinese J-36
Sul web sono spuntate nuove immagini che potrebbero aiutare gli analisti a decifrare il misterioso caccia cinese J-36. Sui social d'oltre Muraglia sono diventate virali alcune foto che hanno immortalato quello che dovrebbe essere il secondo prototipo del presunto caccia stealth sviluppato da Pechino. Il velivolo, ancora sottoposto a prove, sarebbe equipaggiato con motori a spinta vettoriale 2D a conferma di come la Cina stia rapidamente portando avanti il suo programma di caccia stealth di sesta generazione, con manovrabilità migliorata e controllo aerodinamico. Ecco che cosa sappiamo. Le nuove foto del caccia cinese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
