Motor News | F1 Messico 2025 | sorpassi contatti e divertimento in Messico! Polemiche per la Direzione Gara

Che gara in Messico! Tra decisioni dubbie e momenti da brividi, il GP di Città del Messico ci ha regalato emozioni come non ne vedevamo da tempo. La prima curva, con quattro piloti affiancati, è già da antologia della Formula 1!? Beatrice Frangione e Luca Preti analizzano tutti i momenti più caldi della gara, commentano le decisioni della Direzione Gara e spiegano perché il post GP è più acceso che mai. Iscriviti al canale Motor News per non perderti analisi, approfondimenti e tutte le ultime novità sulla Formula 1 e il mondo dei motori!. 🔗 Leggi su Oasport.it

