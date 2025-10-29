MotoGP Toprak Razgatlioglu ha già vinto una scommessa rischiosa in Superbike Saprà fare altrettanto nel Motomondiale?

Se vi siete persi i festeggiamenti che hanno visto protagonista Toprak Razgatlioglu ad Alanya, la sua città natale, recuperate i video tramite YouTube o i social network. Le strade della località situata sulla costa mediterranea della Turchia sono degne dei caroselli che in Italia possono essere fatti quando una squadra di calcio vince lo scudetto, o la nazionale si impone in una manifestazione di carattere internazionale. Forse, alle nostre latitudini, non si percepisce quanto sia “personaggio” il ventinovenne turco, in questo 2025 laureatosi Campione del Mondo della Superbike per la terza volta nell’arco di cinque anni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Toprak Razgatlioglu ha già vinto una scommessa rischiosa in Superbike. Saprà fare altrettanto nel Motomondiale?

Contenuti che potrebbero interessarti

Si discute se Toprak dovrebbe sfruttare il suo talento e i suoi valori in MotoGP. Il problema è che non è facile distaccarsi da chi lo sostiene. Ne ha molti e un passaporto interessante, ha un pubblico interessante. È musulmano, queste cose interessano. #motog - facebook.com Vai su Facebook

Sofuoglu: “Toprak ha una priorità in MotoGP, essere uno dei migliori piloti Yamaha”: - X Vai su X

MotoGP, Toprak Razgatlioglu ha già vinto una scommessa rischiosa in Superbike. Saprà fare altrettanto nel Motomondiale? - Se vi siete persi i festeggiamenti che hanno visto protagonista Toprak Razgatlioglu ad Alanya, la sua città natale, recuperate i video tramite YouTube o i ... Secondo oasport.it

La scommessa di Toprak Razgatlioglu: essere competitivo in MotoGP. Pochi precedenti favorevoli - Toprak Razgatlioglu ha vinto il Mondiale Superbike per la terza volta nell’ultimo lustro. Scrive oasport.it

SBK, Sofuoglu: “Toprak ha una priorità in MotoGP, essere uno dei migliori piloti Yamaha” - A Jerez, dopo la caduta nella Superole Race, gli ho detto: proteggi te stesso e non consentire a nessuno di nutrire odio” ... Da gpone.com