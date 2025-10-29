Motogp Puig Honda | Ducati ancora riferimento 2027? I piloti sanno cosa vogliono

Bologna, 29 ottobre 2025 – Cosa succederà nel 2027? Quali piloti si sposteranno? Il cambio di regolamento tecnico potrebbe offrire una possibilità ai rivali di Ducati, anche nell’ottica di ingaggiare i piloti migliori, ma sapere esattamente chi avrà la moto più competitiva sarà quasi impossibile. Tanti contratti scadranno a fine 2026 e i piloti non avranno molte basi di valutazione per capire quale dei cinque marchi potrà approcciare il 2027 con i galloni di favorito. Il periodo recente della Moto gp è fatto soprattutto di Europa, in particolar modo Ducati, mentre le giapponesi sono rimaste indietro anche se qualche segnale di risalita, soprattutto da Honda, sta arrivando. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Motogp, Puig (Honda): “Ducati ancora riferimento. 2027? I piloti sanno cosa vogliono”

Altre letture consigliate

#MotoGP | Puig esclusivo: "Il punto di riferimento è ancora la Ducati, non c'è paragone" - X Vai su X

Le parole di Alberto Puig dopo il GP della Malesia ? Soddisfatto del terzo posto di Joan Mir Leggi le sue dichiarazioni A cura di Deborah Lazzaro Vai su Facebook

Motogp, Puig (Honda): “Ducati ancora riferimento. 2027? I piloti sanno cosa vogliono” - Difficile dire quale sarà con i cambi regolamentari ma per Alberto Puig di Honda c’è ancora Ducati ... Secondo sport.quotidiano.net

MotoGp, Puig sogna di nuovo Marquez in Honda: “Difficile immaginarlo ora, ma sarebbe bellissimo” - Bologna, 2 ottobre 2025 – Marc Marquez è tornato campione del mondo sei anni dopo, nessuno nella storia ci è riuscito, e la scelta di Ducati di promuoverlo nel team ufficiale è stata perfetta. Lo riporta sport.quotidiano.net

MotoGP | Puig esclusivo: "Il punto di riferimento è ancora la Ducati, non c'è paragone" - com, il Team Manager della HRC nel Campionato del Mondo MotoGP esamina la situazione attuale della Casa di Tokyo, valuta i miglioramenti mostrati ultimame ... Si legge su msn.com