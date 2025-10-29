Moto da gara rubate durante la prova di Campionato regionale di Enduro a Misinto

Ilnotiziario.net | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sei moto da gara sono state rubate tra sabato e domenica a Misinto mentre era in corso l’ultima prova del campionato lombardo di enduro.   Lascia molto amaro in bocca agli organizzazioni del Motoclub Bergamonti di Misinto, quanto accaduto tra sabato e domenica scorsi, quando ben 350 piloti provenienti da tutta la Lombardia hanno partecipato . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

moto gara rubate duranteMoto da gara rubate durante la prova di Campionato regionale di Enduro a Misinto - Sei moto da gara sono state rubate tra sabato e domenica a Misinto mentre era in corso l’ultima prova del campionato lombardo di enduro. Da ilnotiziario.net

moto gara rubate duranteMoto rubate: smantellata banda, cinque denunciati e quindici moto recuperate - Nella zona della Riserva naturale dell’Aniene nell’area di Roma si è svolta con successo una operazione dei Carabinieri che seguendo un segnale GPS hanno scovato il luogo del crimine ... Riporta moto.it

moto gara rubate duranteScoperto un deposito di moto di lusso rubate, fermato un uomo - E’ stato fermato dai carabinieri della stazione di Varcaturo un uomo di trentasette anni ritenuto vicino a un gruppo di persone coinvolte nel furto di motociclette di grossa cilindrata rubate nelle ... rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Moto Gara Rubate Durante