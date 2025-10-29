Moto da gara rubate durante la prova di Campionato regionale di Enduro a Misinto

Sei moto da gara sono state rubate tra sabato e domenica a Misinto mentre era in corso l’ultima prova del campionato lombardo di enduro. Lascia molto amaro in bocca agli organizzazioni del Motoclub Bergamonti di Misinto, quanto accaduto tra sabato e domenica scorsi, quando ben 350 piloti provenienti da tutta la Lombardia hanno partecipato . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Contenuti che potrebbero interessarti

Gara clandestina di moto tra giovanissimi, blitz della polizia: inseguimento tra Cesana e Bosisio Dopo una gara clandestina, scatta un inseguimento tra Cesana Brianza e Bosisio Parini. Alcuni motociclisti sono fuggiti, altri fermati e con moto sequestrate. #lapr Vai su Facebook

Moto da gara rubate durante la prova di Campionato regionale di Enduro a Misinto - Sei moto da gara sono state rubate tra sabato e domenica a Misinto mentre era in corso l’ultima prova del campionato lombardo di enduro. Da ilnotiziario.net

Moto rubate: smantellata banda, cinque denunciati e quindici moto recuperate - Nella zona della Riserva naturale dell’Aniene nell’area di Roma si è svolta con successo una operazione dei Carabinieri che seguendo un segnale GPS hanno scovato il luogo del crimine ... Riporta moto.it

Scoperto un deposito di moto di lusso rubate, fermato un uomo - E’ stato fermato dai carabinieri della stazione di Varcaturo un uomo di trentasette anni ritenuto vicino a un gruppo di persone coinvolte nel furto di motociclette di grossa cilindrata rubate nelle ... rainews.it scrive