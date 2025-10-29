Mostra del bestiame alla Ginestra Fiorentina

Il borgo di Ginestra Fiorentina si prepara ad accogliere la 16ª edizione della Mostra del bestiame e della filiera corta, un appuntamento tradizionale che celebra il mondo rurale, l'agricoltura e le eccellenze del territorio. L'evento si terrà il 1° novembre 2025.La manifestazione animerà la via. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

