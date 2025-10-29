Moschea anche in via Atene? Controllate

Monopolizzano il dibattito, i luoghi di culto islamico, o supposti tali, presenti in città. Con la Lega sulle barricate. Da una parte c’è la questione di via Cavour e del suo (prossimo ed eventuale) trasferimento ai Quadrati, rispetto al quale oggi sarà in città l’europarlamentare leghista Anna Cisint per dare il suo appoggio alla causa del centrodestra cittadino, che contro lo spostamento ha promosso una petizione. Dall’altra c’è anche via Atene, e più nel dettaglio i locali presso i quali un’altra associazione islamica, Al Huda, svolge le proprie attività. In ordine alle quali la Lega chiede controlli adombrando il sospetto che anche lì, ha detto il capogruppo leghista Giuseppe Vandelli interrogando la Giunta sulla questione, si svolgano attività di culto, che se in via Cavour sono autorizzate, in via Atene no. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

