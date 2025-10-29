Moschea anche in via Atene? Controllate
Monopolizzano il dibattito, i luoghi di culto islamico, o supposti tali, presenti in città. Con la Lega sulle barricate. Da una parte c’è la questione di via Cavour e del suo (prossimo ed eventuale) trasferimento ai Quadrati, rispetto al quale oggi sarà in città l’europarlamentare leghista Anna Cisint per dare il suo appoggio alla causa del centrodestra cittadino, che contro lo spostamento ha promosso una petizione. Dall’altra c’è anche via Atene, e più nel dettaglio i locali presso i quali un’altra associazione islamica, Al Huda, svolge le proprie attività. In ordine alle quali la Lega chiede controlli adombrando il sospetto che anche lì, ha detto il capogruppo leghista Giuseppe Vandelli interrogando la Giunta sulla questione, si svolgano attività di culto, che se in via Cavour sono autorizzate, in via Atene no. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Volantino sulla moschea, Vandelli (Lega) al Sindaco: “Servono controlli sui locali di via Atene” - facebook.com Vai su Facebook
"Moschea anche in via Atene? Controllate" - La Lega segnala un volantino che indica la struttura come secondo luogo di culto. Si legge su ilrestodelcarlino.it
"Le moschee sono due". Spunta il caso di via Atene - Il Pd si defila: "Non è nostro, non c’è neppure l’intestazione". msn.com scrive
Moschea di via Turazza, Lega contro Giordani: «Sgombero o azioni legali» - È tornata in via Turazza dove da 13 anni è insediata una moschea l'eurodeputata Anna Maria Cisint, Lega, per sollecitare nuovamente il sindaco Sergio Giordani ad emettere un'ordinanza di ... Secondo ilgazzettino.it