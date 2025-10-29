Mosca adesso sente le sanzioni degli Usa E giura | Firmiamo no guerra alla Nato
Lukoil cede le attività all’estero. Nessuna ritorsione su Rosneft in Germania. Ursula von der Leyen insiste sugli asset ma parla di «prestito».. Il ministro Guido Crosetto a Bruno Vespa: «Mezzo milione di morti ucraini. Non riprenderanno le terre perse».. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info
Sale la pressione su Mosca. L'Europa si prepara a un nuovo pacchetto di sanzioni e vota, non compatta, lo stop al gas russo. Trump smentisce le ricostruzioni giornalistiche sulle concessioni a Putin. #tg3 #europa #trump #gasrusso Vai su Facebook
Guerra Ucraina, dal Consiglio Ue sì alle sanzioni su Mosca. Ma niente accordo sugli asset russi - Luce verde al 19° pacchetto di sanzioni Ue contro la Russia, ma a sorpresa si torna a frenare sull’utilizzo degli asset di Mosca per finanziare l’Ucraina. Come scrive ilmessaggero.it
Ucraina, Ue approva nuove sanzioni contro Mosca. Zelensky: "Fate presto su asset russi" - Le nuove misure Ue vanno a colpire l'export di Gnl russo e arrivano dopo quelle annunciate ieri dagli Usa verso le principali compagnie petrolifere russe Rosneft e Lukoil ... Si legge su msn.com
Ue, 'nuove sanzioni contro Mosca la prossima settimana' - "La prossima settimana presenteremo il nostro dodicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia". Come scrive quotidiano.net