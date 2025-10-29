Mosca adesso sente le sanzioni degli Usa E giura | Firmiamo no guerra alla Nato

Laverita.info | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lukoil cede le attività all’estero. Nessuna ritorsione su Rosneft in Germania. Ursula von der Leyen insiste sugli asset ma parla di «prestito».. Il ministro Guido Crosetto a Bruno Vespa: «Mezzo milione di morti ucraini. Non riprenderanno le terre perse».. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

mosca adesso sente le sanzioni degli usa e giura firmiamo no guerra alla nato

© Laverita.info - Mosca adesso sente le sanzioni degli Usa. E giura: «Firmiamo, no guerra alla Nato»

