Morto l’ultimo internato militare italiano di Fucecchio | aveva 101 anni

FUCECCHIO – Nella giornata di lunedì è venuto a mancare all’età di 101 anni Mario Nuti, ultimo internato militare fucecchiese insignito a 98 anni della Medaglia d’onore. Da giovanissimo soldato, pochi giorni dopo esser stato chiamato a servire nella Regia Marina fu fatto prigioniero dai tedeschi a seguito dell’armistizio dell’8 settembre e internato in un lager nazista per ben 24 mesi, dove fu costretto a sperimentare privazioni e dolore. Ma nonostante due anni di lavori forzati, Nuti riuscì a far ritorno a casa e a vivere la sua seconda vita nel centro storico di Fucecchio, dove ha vissuto fino alla fine. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it