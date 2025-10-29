Morto James Senese addio al padre del Neapolitan power | aveva 80 anni

Addio a James Senese. Il padre del neapolitan power è morto a Napoli a causa di gravi complicazioni dovute ad una polmonite che lo aveva colpito nelle scorse settimane. Dopo diverse ore in. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Morto James Senese, addio al padre del Neapolitan power: aveva 80 anni

Morto James Senese, addio al padre del Neapolitan power: aveva 80 anni - Il padre del neapolitan power è morto a Napoli a causa di gravi complicazioni dovute ad una polmonite che lo aveva colpito nelle scorse settimane. Scrive ilmattino.it

James Senese ricoverato per polmonite, il sassofonista amico di Pino Daniele è grave - Il musicista partenopeo, 80 anni, si è sentito male nella serata di mercoledì 24 settembre ed è subito stato portato al Caldarelli di Napoli James Senese, sassofonsista napoletano, è ricoverato al ... Scrive tg24.sky.it

James Senese ricoverato al Cardarelli per polmonite, è grave: “In Rianimazione, infezione severa” - L'artista napoletano, al secolo Gaetano Senese, è stato trasportato nella serata di mercoledì 25 settembre nel nosocomio, ... Secondo fanpage.it