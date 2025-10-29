Morto James Senese addio al padre del ?Neapolitan power? | aveva 80 anni Suonò con Pino Daniele

29 ott 2025

Addio a James Senese. Il padre del neapolitan power è morto a Napoli a causa di gravi complicazioni dovute ad una polmonite che lo aveva colpito nelle scorse settimane. Da tempo il. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Morto James Senese, addio al padre del ?Neapolitan power?: aveva 80 anni. Suonò con Pino Daniele

