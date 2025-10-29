Morto Evan il fratello di Andrea Delogu | aveva solo 18 anni
Un terribile lutto ha travolto Andrea Delogu: è morto suo fratello Evan. Un vero e proprio dramma, considerando soprattutto l’età. Si è spento ad appena 18 anni, vittima di un grave incidente stradale. Mentre i social dimostrano la propria vicinanza alla conduttrice e autrice, lei preferisce comprensibilmente il silenzio. Com’è morto Evan Delogu. Il suo nome completo era Evan Oscar Delogu e, per essere precisi, era il fratellastro di Andrea Delogu. Vittima di un incidente avvenuto a Bellaria, in provincia di Rimini. Aveva da poco compiuto 18 anni e la sua luce, con tutta la vita davanti, si è spenta mentre era in sella della sua moto Benelli. 🔗 Leggi su Dilei.it
