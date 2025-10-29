Morto Evan fratello di Andrea Delogu Aveva solo 18 anni

Grave lutto per la conduttrice Andrea Delogu, morto suo fratello Evan Oscar Delogu, 18 anni appena compiuti, in un tragico incidente stradale a Bellaria, in via Vittor Pisani. Il giovane era in sella alla sua moto Benelli 750 quando, intorno alle 15.40, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo contro due pali della luce lungo il percorso. Cosa è successo. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale di Bellaria Igea Marina, Evan stava percorrendo il rettilineo in via Vittor Pisani, una strada solitamente tranquilla e poco trafficata. Per cause ancora da accertare, la moto ha prima urtato un palo della luce, per poi carambolare contro un secondo palo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Morto Evan, fratello di Andrea Delogu. Aveva solo 18 anni

