Morto Evan Delogu fratello 18enne della conduttrice Andrea | fatale una caduta in moto Il dolore del padre | Il cuore batte anche se non c’è più

Ha perso il controllo della sua moto a Bellaria, in provincia di Rimini, e l’incidente gli è stato fatale: è morto a 18 anni Evan Delogu, fratello della conduttrice televisiva e radiofonica Andrea Delogu. Quando sono intervenuti i soccorsi, per il giovane era ormai tropo tardi. «Il cuore a volte batte anche se è morto», è il saluto straziante di papà Walter. La dinamica dell’incidente. Secondo la prima ricostruzione, Evan Delogu avrebbe perso da solo il controllo della moto – una Benelli 750 – lungo via Vittor Pisani, a Igea Marina, attorno alle 15.40 di oggi, mercoledì 29 ottobre. Il giovane, sbalzato dalla sella, sarebbe finito contro due lampioni scivolando per oltre dieci metri sull’asfalto. 🔗 Leggi su Open.online